Américo Amorim homenageado em Santa Maria da Feira

O empresário Américo Amorim, que morreu em julho de 2017, foi homenageado na manhã deste sábado em Santa Maria da Feira.

"Viva Américo Amorim", gritava um condutor ao circular na rotunda de Mozelos, na Feira, onde esta manhã foi inaugurada uma escultura em homenagem ao empresário feirense Américo Amorim.

"Viva, viva Américo Amorim", repetia o homem, que foi instintivamente aplaudido pela filha do empresário, Paula Amorim, segundos depois de inaugurar o monumento em homenagem ao pai e ao ser confrontada com o inusitado reconhecimento do condutor.

O futuro começa todos os dias". A frase, icónica, do empresário falecido em julho de 2017, está inscrita na escultura da autoria de Pedro Cabrita Reis, inaugurada na freguesia de Mozelos e instalada na rotunda da Rua de Meladas.

Familiares, trabalhadores e representantes de várias entidades marcaram presença na homenagem que contou, ainda, com a atribuição do nome do Comendador Américo Ferreira Amorim a uma rua de Mozelos e a inauguração de um busto do empresário.

"Foi um homem que se dedicou ao trabalho, a criar valor e emprego, contribuindo para o desenvolvimento. O nosso país precisava de muitos Américo Amorim para vivermos todos melhor", considerou o presidente da Câmara Municipal da Feira, Emídio Sousa.