Américo Amorim vai ter busto em jardim público

Um busto de Américo Amorim, empresário feirense ligado ao setor da cortiça, falecido em julho de 2017, vai ser colocado no jardim público do Murado, na freguesia de Mozelos, Feira.

A iniciativa da colocação do busto partiu do Grupo Amorim, que comemora 150 anos, mas terá que ter a aprovação da Câmara Municipal, depois do parecer positivo da junta de freguesia de Mozelos.

Com a aprovação dada como certa na próxima segunda-feira, na reunião do executivo, o busto deverá ser colocado durante o mês de julho no referido jardim.

"A Câmara Municipal deverá concordar com a colocação, porque se trata de um filho da terra que esteve ligado ao Grupo Amorim ao longo de 65 anos e que muito contribuiu para o nosso território", justificou o presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa.

"É uma iniciativa com todo o mérito e um reconhecimento mais do que justo", considerou o autarca.