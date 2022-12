Autarca da Feira diz que Unidade de Saúde Local é "boa solução"

Salomão Rodrigues Hoje às 17:12 Facebook

Emídio Sousa, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, considera uma "boa solução" a criação da Unidade de Saúde Local do Entre Douro e Vouga. É uma das quatro unidades do género anunciadas para o próximo ano em todo o país.

No primeiro semestre de 2023 deverá ser criada a Unidade de Saúde Local (USL) do Entre Douro e Vouga, servindo a população dos municípios da Feira, São João da Madeira, Arouca, Vale de Cambra, Oliveira de Azeméis e parte de Castelo de Paiva. Centro Hospitalar e diferentes unidades de saúde terão gestão integrada.

Esta USL é justificada com a necessidade de "qualificar" a resposta do Serviço Nacional de Saúde através da simplificação dos processos, conseguida com uma maior articulação entre as diferentes equipas de profissionais e cuidados de saúde que se encontram ao serviço da população.

Emídio Sousa considera "uma boa solução", que "vai permitir uma gestão integrada dos cuidados de saúde hospitalares e de saúde primários". Diz que a futura estrutura de gestão "irá integrar um representante dos municípios, permitindo desenvolver parcerias na área da saúde", acrescentando que a USL terá "uma grande autonomia de gestão", o que é visto como uma mais valia.

O presidente da Câmara Municipal destaca que o concelho da Feira está "muito à frente da generalidade do país" em relação aos cuidados de saúde hospitalares e primários. No entanto, o autarca mostra-se convicto que podem melhorar substancialmente com esta mudança.

Emídio Sousa recorda que a Feira foi o primeiro município a ter um hospital com gestão empresarial (S. Sebastião), estando há vários anos a ser promovidas, pelo município, várias atividades e iniciativas, também elas ligadas à área da saúde.

O atual Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, que engloba os hospitais da Feira, de São João da Madeira e de Oliveira de Azeméis, estará integrado nesta USL que irá, ainda, chamar a si toda a interligação dos diferentes cuidados de saúde primários dos municípios de Entre Douro e Vouga.

Castelo de Paiva, que não pertence ao Entre Douro e Vouga, vai ter, no entanto, parte do concelho abrangido por esta nova USL, ou seja, a mesma população que é atualmente servida pelo Hospital da Feira.