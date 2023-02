Autarcas exigem serviço de transporte eficaz na Linha do Vouga

Salomão Rodrigues Hoje às 09:26 Facebook

Os municípios servidos pela Linha do Vouga exigem que a requalificação prevista garanta um meio de transporte eficaz para passageiros e mercadorias. "Não queremos um comboio turístico", diz o presidente da Câmara da Feira. Mas o tipo de bitola a usar no "Vouguinha" continua a dividir opiniões.

A reivindicada modernização da Linha do Vouga, que tem vindo a marcar passo ao longo dos anos, tem uma nova oportunidade de se concretizar com o anunciado Plano Ferroviário Nacional, que se encontra em discussão pública. Mas o tipo de bitola a usar na via férrea do "Vouguinha" está a dividir opiniões.

Que bitola usar na Linha do Vouga? Métrica ou Ibérica? Não há consenso e os estudos efetuados até ao momento também não apontam para uma escolha inequívoca.