Avança ciclovia junto ao rio Cáster na Feira

A Câmara de Santa Maria da Feira aprovou o lançamento do concurso para a construção de uma ciclovia com mais de dois quilómetros junto ao rio Cáster. A Ciclovia da Feira - Percurso Urbano do Cáster é um investimento de pelo menos 765 mil euros (preço base do concurso) e deve ficar pronta no prazo de um ano.

"A ciclovia prevê, nesta primeira fase, a execução do Traçado Estruturante: Troço 1 - entre as Rua das Fogaceiras e a Avenida Dr. Belchior Cardoso da Costa, do Troço 2 - entre o Largo de Camões e a Rua da Escola, e do Troço 4 - entre a Rua da Escola e a Alameda Fernando Pessoa. Posteriormente, surgirá o Traçado Complementar (Troço 3), entre a EB 2, 3 Fernando Pessoa e a EB1 da Macieira", pormenoriza a Câmara, em comunicado.

Imagem virtual da futura ciclovia Foto: Direitos Reservados

"Este percurso ciclável/pedonal irá ligar o centro histórico, o núcleo de escolas, os equipamentos desportivos (piscina municipal e Pavilhão da Lavandeira), o equipamento social Lar da Santa Casa da Misericórdia, a estação ferroviária, o futuro centro coordenador de transportes e beneficiará também da proximidade a bolsas de estacionamento e ao principal acesso da cidade (N223)", acrescenta o documento.