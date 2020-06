BE denuncia falta de máscaras em corticeira da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 17:21 Facebook

Uma corticeira de Rio Meão, em Santa Maria da Feira, terá informado os trabalhadores que iria passar a disponibilizar apenas duas máscaras descartáveis por semana no âmbito da prevenção à covid-19. A denúncia partiu do BE que pediu já esclarecimentos ao Governo.

O BE diz ter conhecimento que a empresa Socori - Sociedade de Cortiças de Rio Meão S.A., "informou os seus trabalhadores que estes teriam direito a duas máscaras descartáveis por semana".

Uma decisão da empresa que, diz o BE, "viola claramente o prazo de validade de uma máscara descartável, colocando em causa a saúde dos trabalhadores".

Ainda de acordo com os bloquistas, no início da pandemia, esta empresa "afixou a indicação que forneceria apenas uma máscara descartável por cada trabalhador a cada quatro semanas". "Depois passou a ser uma por semana e agora, em alguns setores, são duas por semana", acrescentam.

Contudo, o BE alega que a corticeira "continua a incumprir com as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS)".

Segundo as indicações da DGS, a máscara deve ser colocada aquando da entrada na instituição, poderá ser mantida durante 4 a 6 horas e nessa altura substituída, e substituir sempre que estiver húmida.

"Esta empresa foi adquirida pelo grupo Amorim num passado recente, esperava-se pelo menos que cumprisse escrupulosamente com as normas da DGS", concluiu o comunicado o BE.

Contactada pela JN, fonte da empresa informou que "o assunto já foi tratado. Não há mais nada a comentar nem a acrescentar".

A Corticeira Amorim esclareceu que a Socori é uma empresa recente no universo do grupo. "A gestão nesta altura é assegurada pelos nossos sócios internacionais e apenas em 2022 será integralmente gerida pela Corticeira Amorim".

"Vamos averiguar o sucedido e, tendo havido um desvio nos nossos procedimentos de combate à pandemia, alinharemos desde logo todas as medidas com as melhores práticas implementadas nas restantes unidades de negócio da Corticeira Amorim", assinalou a empresa.