Bebé da primeira grávida com Covid-19 já está em casa com a mãe

O bebé da primeira grávida infetada com Covid-19, natural de Lobão, Santa Maria da Feira, foi levado, esta terça-feira à tarde, para casa. Estava no Hospital desde o passado dia 17 de março.

O bebé já se encontra no seio da família, mas com medidas preventivas restritivas, o que não esmoreceu o contentamento da mãe, que há mais de um mês não podia ter o desejado contacto com o bebé.

A criança, que nasceu no Hospital S. João, no Porto, nunca apresentou sintomas e os testes para a Covid-19 deram sempre negativo.

O JN apurou que a mãe da criança está "emocionada" e "feliz" por ter, finalmente, o bebé ao seu colo, depois de o ter ido buscar à unidade hospitalar na companhia de um irmão.

A mulher tinha já recuperado da infeção. Contudo, os testes efetuados ao marido, que foi o primeiro infetado da família, ainda dão resultado positivo de infeção por Covid-19.

Está em casa, em isolamento e a recuperar, enquanto aguarda os resultados de um novo teste, esperançado de que, desta vez, seja negativo.

A filha mais velha do casal, os avós e familiares mais próximos não acusaram positivo para o Covid-19, apesar do convívio que chegaram a ter com o casal infetado.