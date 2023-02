Biblioteca itinerante arranca em março na Feira

Bruna Silva Hoje às 12:17 Facebook

A iniciativa "Leitura em Espaço Público", organizada pela Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, começa em março, de forma a aproximar os seus serviços às freguesias mais afastadas do centro do concelho e às populações com mais dificuldades de mobilidade.

Este novo projeto estará em itinerância na União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, todos os meses, sempre a um sábado, e entre as 14 e as 16.30 horas. "Na bagagem leva cerca de 3500 documentos em diferentes suportes, computador e acesso à internet", explica a Câmara.

O serviço disponibilizará "livros, cinema e música para empréstimo domiciliário, mas também computador e acesso à internet".

A primeira data da agenda será 4 de março, e a iniciativa estará no Parque Nossa Senhora da Piedade, em Canedo. Ainda em março, as restantes datas são: dia 11, no Largo da Igreja, em Vale, e dia 18, no Largo da Igreja em Vila Maior.

Ao promover a leitura e fomentar a literacia com os leitores que vivem isolados em zonas mais periféricas do território, o propósito é "o combate das desigualdades no acesso a recursos, serviços e experiências educativas", acrescenta a Autarquia.

As leituras prosseguem em abril e nos meses seguintes, mas as datas ainda não estão marcadas.