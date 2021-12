Salomão Rodrigues Hoje às 18:28 Facebook

Os bombeiros de Lourosa combatem, neste momento, um incêndio numa corticeira situada em Santa Maria de Lamas, no concelho de Santa Maria da Feira.

As chamas estarão, neste momento, confinadas à zona do escritório, com os bombeiros a evitar que as mesmas possam atingir outros locais da unidade industrial.

Os bombeiros procedem neste momento ao rescaldo e ventilação daquela zona.