Os bombeiros de Arrifana combatem, neste momento, um incêndio numa zona de detritos de uma fábrica de colchões, na Freguesia de Romariz, em Santa Maria da Feira.

O JN apurou que o incêndio ocorre no exterior do pavilhão, num local de acumulação de detritos, tendo os bombeiros de Arrifana conseguido evitar que as chamas atingissem o local de laboração.

No local estão 18 operacionais com quatro veículos.