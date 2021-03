Bombeiros da Feira recebem voto de louvor e apoio de 50 mil euros

Salomão Rodrigues Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aprovou, por unanimidade, na última reunião do executivo, um Voto de Louvor, Reconhecimento e Gratidão à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Feira, que completa 100 anos a 1 de maio. Foi, ainda, deliberado conceder um apoio financeiro de 50 mil euros à mesma associação, destinado à aquisição de uma viatura de desencarceramento.

Proposto pelo presidente da Câmara, Emídio Sousa, e aprovado por todos os vereadores do PSD e PS, o Voto de Louvor, Reconhecimento e Gratidão enaltece o "percurso ímpar e meritório que marcou o primeiro século de atividade".

"Com resiliência e determinação, os Bombeiros Voluntários da Feira sempre estiveram na linha da frente no combate à pandemia, assegurando em simultâneo outras frentes de atuação, com igual abnegação e altruísmo", salientou a proposta aprovada.

A Câmara Municipal atribuiu duas distinções honoríficas à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Feira ao longo do seu percurso - a Medalha de Mérito Municipal (grau prata), a 16 de janeiro de 1941, e a Medalha de Mérito Municipal (grau ouro), a 3 de dezembro de 1960 -, "reconhecendo o espírito de missão e o sentido de responsabilidade em prol do trabalho humanitário, de cariz voluntário, que desenvolve desde 1921".

Seis décadas depois da atribuição da Medalha de Ouro, a Câmara reitera, através do voto agora aprovado, "a sua profunda gratidão, admiração e homenagem às sucessivas direções e comandos, e de uma forma especial ao corpo ativo de soldados da paz".

A proposta de atribuição de um apoio financeiro de 50 mil euros para aquisição de uma viatura de desencarceramento também mereceu aprovação unânime por parte do executivo municipal. "É um importante reforço para a frota dos Bombeiros da Feira, que atualmente dispõe apenas de um carro para este fim, com mais de 15 anos e que já acusa o desgaste do uso e da degradação, contrariando a celeridade que este tipo de socorro exige".

A nova viatura servirá todo o concelho de Santa Maria da Feira, território que regista um intenso tráfego rodoviário e, consequentemente, um elevado risco de ocorrências associadas à sinistralidade.