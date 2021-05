Bombeiros da Feira reivindicam veículo escada e equipa de intervenção permanente

Salomão Rodrigues Hoje às 15:53 Facebook

Os bombeiros da Feira aproveitaram as cerimónias do centenário da associação, que decorrem ao longo do dia de hoje, para reivindicar um veículo escada e a possibilidade de ser atribuída uma segunda equipa de intervenção permanente.

Perante os convidados, o comandante, Jorge Coelho, lembrou que a Feira regista "um enorme crescimento" e que "o risco de sinistro acompanha esse mesmo crescimento".

Falou, ainda, no indicador de combate a incêndio urbano e industrial que "é constante e de destaque no panorama nacional".

"O corpo de bombeiros tem de ser dotado de bravos bombeiros e guarnecido com os necessários equipamentos", disse.

Justificou, desta forma, a necessidade de "um veículo escada que poderá ser um meio prioritário no combate a incêndios urbanos".

O veículo de acesso a prédios e outros edifícios, em altura, há vários anos que é reivindicado pelos bombeiros da Feira, mas sem sucesso.

Seguiu-se a solicitação do comandante para uma segunda equipa permanente. "Veríamos com agrado a possibilidade de uma segunda equipa de intervenção permanente, algo que nos ia permitir uma resposta ainda mais musculada".

"Apelo por isso à sensibilidade do senhor presidente da Câmara Municipal e do senhor presidente da Autoridade da Proteção Civil", referiu Jorge Coelho que agradeceu o apoio da autarquia, de diversas instituições, bombeiros e pessoal auxiliar.

Foi inaugurado um novo veículo de desencarceramento e um mural que cobre toda a fachada nascente da Casa Escola dos Bombeiros Voluntários da Feira.

"Auxilio no Perigo", assim se designa o mural da autoria de Godmess, nome artístico de Tiago Gomes e que está integrado na 20.ª edição do Imaginarius, teatro de rua da Feira.