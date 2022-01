Bombeiros de Arrifana editam livro sobre história da Associação

Salomão Rodrigues Hoje às 16:10 Facebook

Os Bombeiros de Arrifana publicaram, no passado sábado, um livro sobre a história da sua Associação Humanitária.

Da autoria de Serafim Aires Lopes, este "contributo histórico" percorre os momentos mais marcantes do percurso desta instituição do concelho de Santa Maria da Feira, desde a sua fundação, no ano de 1927.

O autor lembra o "longo e notável percurso, a caminho do centenário, tantas vezes eriçado por dificuldades", mas que, "tem-se afirmado pelo seu benemérito trabalho humanitário (...) da proteção abnegada de vidas e bens".

O testemunho escrito, onde sobressaem os episódios e fotos ilustrativas da vida dos Bombeiros de Arrifana pode ser adquirido no quartel, por 15 euros.