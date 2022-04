Brigadas instalam-se nas freguesias da Feira para resolver problemas

Câmara da Feira criou grupo de trabalho que deteta e soluciona todas as pequenas obras necessárias.

A Câmara da Feira começou a promover campanhas de intervenção urbana de proximidade, deslocando funcionários e meios para as juntas de freguesia do concelho. Essas brigadas só deixam as localidades depois de resolvidas, numa só jornada, as dezenas de intervenções programadas.

As solicitações para pequenas intervenções urbanas são, para as autarquias, um autêntico novelo de fio com muitas pontas soltas. A Câmara da Feira quer alterar o cenário comum das intervenções pontuais, como colocar um sinal e voltar, meses depois, ao mesmo local para pintar uma passadeira.