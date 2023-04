Câmara da Feira avança para desencalhar novo tribunal

Salomão Rodrigues Hoje às 14:11 Facebook

Autarquia disponível para assumir projeto e obra, mas sendo ressarcida do investimento pelo Estado. Palácio da Justiça é promessa adiada há vários anos.

A Câmara da Feira vai tomar em mãos o processo de construção do novo tribunal, assegurando que a obra vai mesmo para a frente. A autarquia está disponível para avançar com a elaboração do projeto (500 mil euros ) e com a obra no terreno (11 milhões), mas sendo depois ressarcida pelo investimento, estimado pelo presidente da Câmara, Emídio Sousa. Ou seja, caberá ao Ministério da Justiça, que falhou com a data anunciada para a construção do edifício, assegurar o financiamento. A empreitada deve ficar pronta antes de 2027.

Esta é uma previsão "otimista" do presidente da Câmara da Feira sobre a construção do novo Tribunal da Feira que, de promessa em promessa por parte da tutela, tem visto a sua construção sucessivamente adiada.