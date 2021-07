Câmara da Feira cria "Percurso com História" no centro histórico da cidade

Salomão Rodrigues Hoje às 11:48 Facebook

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira lançou o "Percurso com História", que propõe um roteiro livre e autónomo pelo património histórico e classificado do centro histórico da cidade, seguindo a nova sinalização dos recursos turísticos. Dez totens informativos disponibilizam conteúdos bilingue, linguagem braille e código QR para acesso a informação complementar.

Foram sinalizados dez recursos turísticos que são património classificado ou se encontram no seu perímetro de proximidade - Castelo da Feira, Quinta do Castelo, Convento dos Loios, Igreja Matriz, Praça da República, Praça Gaspar Moreira, Igreja da Misericórdia, Mercado Municipal, Casa Condes de Fijô e Rossio.

Contudo, a Câmara Municipal espera alargar esta experiência-piloto a todo o património do concelho de Santa Maria da Feira.

A nova sinalização permite que os munícipes, visitantes e turistas façam uma rota livre e autónoma pelo centro histórico da cidade, "com acesso a informação sobre os recursos patrimoniais e culturais ali existentes, permitindo uma maior fruição e uma completa experiência turística".

Os totens apresentam informação inclusiva (linguagem braille) e bilingue (Português e Inglês), com acesso a conteúdos complementares no portal turístico www.visitfeira.travel, através de QR Codes.

"Este tipo de sinalização é cada vez mais importante nas cidades, em particular nos centros históricos, onde circulam muitos turistas e visitantes, que podem conhecer livremente o património e, simultaneamente, desfrutar da nossa gastronomia e dos nossos espaços naturais", afirma o presidente da Câmara, Emídio Sousa.

Para o vereador do Pelouro da Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus, Gil Ferreira, "a sinalização dos recursos turísticos permitiu acompanhar a transição digital, reforçar o nosso posicionamento no que concerne à política de acessibilidades e desenvolver um itinerário urbano no centro histórico".

O "Percurso com História" é um percurso circular misto de 3,6 quilómetros, com partida e chegada junto à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que sugere a passagem por 11 pontos de interesse: Praça da República, Praça Gaspar Moreira, Igreja da Misericórdia, Mercado Municipal, Casa Condes de Fijô, Guimbras (Guardiãs do Castelo), Castelo da Feira, Quinta do Castelo, Rossio, Museu Convento dos Loios, Igreja Matriz e Praça da República.