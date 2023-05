Câmara da Feira entrega um milhão de euros a 52 associações desportivas

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira atribuiu mais de um milhão de euros a 52 associações desportivas do concelho, no âmbito do PAD - Programa de Apoio ao Desporto 2023.

Os 142 contratos-programa entregues às 52 associações destinam-se a apoiar a inscrição de praticantes, a manutenção de pavilhões gimnodesportivos e de campos de jogos de relva natural e sintética, as atividades regulares e pontuais das associações, a aquisição de materiais não individuais, o apetrechamento de equipamentos de desfibrilhação automática externa, bem como a construção, modernização e reabilitação de instalações, equipamentos desportivos ou infraestruturas de apoio.

"Somos das poucas câmaras do país que atribuem verbas desta dimensão às associações desportivas", afirmou o presidente da Câmara, Emídio Sousa.

PUB

Em comunicado, o autarca refere que "esta é uma aposta estratégica que mantemos há décadas, e sempre em crescendo, na construção e requalificação de espaços desportivos, mas também no apoio financeiro e logístico às entidades que têm o mérito de incentivar as nossas populações a praticar desporto".

"Não é por acaso que o nosso Programa de Apoio ao Desporto é hoje uma referência a nível nacional, sendo solicitado por vários municípios e organismos ligados ao desporto, e apontado como um exemplo de boas práticas", reforça Emídio Sousa.

Já o vereador que tutela a pasta do Desporto, Mário Jorge Reis, sublinha pertinência dos apoios atribuídos, destacando os relativos à Medida 1, através da qual o Município de Santa Maria da Feira assume integralmente o valor das inscrições e seguros dos atletas de qualquer modalidade, em idade de formação.

O autarca reitera que este apoio às entidades desportivas do concelho é para continuar e lembra que, já em 2022, a verba atribuída no âmbito do PAD ultrapassou o milhão de euros. "Merecem todo o nosso apoio pelo importantíssimo contributo que dão para o crescimento de tantas crianças e jovens enquanto indivíduos, através do desporto".

Os contratos-programa de desenvolvimento desportivo do PAD foram entregues pelo presidente da Câmara, Emídio Sousa, numa sessão realizada a 17 de maio, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Rio Meão.

O encontro contou com a presença do vereador do Desporto, Mário Jorge Reis, da presidente da Junta anfitriã, Conceição Silva, e dos representantes das associações desportivas que viram aprovadas as suas candidaturas.