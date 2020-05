Câmara da Feira promove ampliação de esplanadas e isenta pagamento de taxas

Salomão Rodrigues Hoje às 10:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Santa Maria da Feira está a ultimar o regulamento que vai permitir aos cafés e restaurantes do concelho alargarem as suas esplanadas e isentar as mesmas do pagamento de taxas de ocupação.

"Queremos ajudar a retomar a atividade deste setor que passa por muitas dificuldades", justificou o presidente da Câmara, Emídio Sousa, aquando da comunicação desta decisão na última reunião do Executivo.

O autarca lembrou que, apesar da recente abertura dos estabelecimentos, "vai levar tempo as pessoas a ganharem confiança a frequentarem estes espaços", considerou.

A decisão da Câmara Municipal insere nas medidas de desconfinamento devido à COVID-19. A medida prevê não apenas o crescimento das esplanadas já existentes, mas também a criação de novas, desde que "acauteladas a circulação pedonal e a mobilidade no concelho".

"É preciso que seja feito o pedido de autorização, para vermos se há, ou não, conflitos", salvaguardou Emídio Sousa.

Apesar da isenção do pagamento da taxa de ocupação do espaço público até 31 de dezembro de 2020, os proprietários deverão formalizar o pedido nos serviços municipais para uma prévia avaliação que assegure a manutenção dos necessários espaços de circulação pedonal, ciclável e automóvel em segurança.

O vereador socialista, na Oposição, Délio Carquejo, concordou com a iniciativa do autarca PSD, considerando que o município "não se vai ressentir com a isenção de taxas". Mas apelou à implementação de um "plano de retoma do comércio local", numa ação que envolva, por exemplo, a Associação Empresarial do Concelho de Santa Maria da Feira.