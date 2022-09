Câmara da Feira vai comprar 20 casas para arrenda-las a famílias

JN Hoje às 11:00 Facebook

A Câmara de Santa Maria da Feira vai comprar 20 casas destinadas ao arrendamento, no regime apoiado, a famílias identificadas na Estratégia Local de Habitação. Até 26 de outubro decorre o período de consulta ao mercado para a aquisição das casas.

A Câmara explica que o investimento terá um teto máximo de 2,43 milhões de euros. E que as casas já devem estar construídas e reunir as condições de habitabilidade adequadas, "independentemente de se encontrarem prontas a habitar ou que careçam de obras de reabilitação prévias, para posterior atribuição no âmbito do 1º Direito - programa de Apoio ao Acesso à Habitação".

O programa do procedimento pode ser consultado online ou presencialmente, no Departamento de Desenvolvimento Social, Saúde e Habitação da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Rua Dr. Elísio de Castro n.º 30, 4520-213 Santa Maria da Feira) de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.