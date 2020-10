Salomão Rodrigues e Alfredo Teixeira Hoje às 10:29 Facebook

Um camião de transporte de madeiras está a arder no acesso da A41 para a A1, em Nogueira da Regedoura, Feira, perto das portagens dos Carvalhos.

O camião encontra-se imobilizado na berma no acesso Norte/Sul para A1. De acordo com fonte dos Sapadores de Gaia, o incêndio começou na cabine mas já está controlado, encontrando-se o motorista no exterior, a ser assistido pela equipa médica.

Os bombeiros de Lourosa, dos Carvalhos e Sapadores de Gaia estão no local.