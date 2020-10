Salomão Rodrigues Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camião de transporte de viaturas está a arder na autoestrada A1, na zona da Feira, no sentido Norte/Sul.

Também as viaturas que o pesado transporta estão tomadas pelas chamas. O incêndio do camião ocorreu ao quilómetro 267, em Travanca, Feira.

Os condutores têm sido surpreendidos por explosões esporádicas das viaturas a arder.

Estão no local os bombeiros da Feira, com duas viaturas, e bombeiros de Estarreja, com uma viatura. Não há feridos a lamentar.