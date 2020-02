"Carnaval de amigos" começa a ganhar forma em Mosteirô

Salomão Rodrigues Hoje às 12:10 Facebook

Amizade, bairrismo apaixonado e muita dedicação são os ingredientes que prometem dar um cunho único ao já afamado Carnaval de Mosteirô, em Santa Maria da Feira. No próximo domingo, o corso volta a percorrer as ruas do centro da localidade, em detrimento da habitual zona industrial.

A freguesia tem pouco mais de dois mil habitantes, mas a entrega de um punhado de entusiastas pela folia do Carnaval é de tal forma intensa que o evento extravasa as fronteiras físicas e atrai centenas de forasteiros das terras vizinhas.

Gil Silva, um dos responsáveis pela Associação "Apelo Folião", entidade organizadora, assina, com agrado, os recibos referentes aos donativos do peditório que percorreu empresas e particulares, ao mesmo tempo que um grupo de foliões dá os últimos retoques num dos carros alegóricos.

O Carnaval, com cerca de uma década de existência, estava em risco de não voltar a realizar-se. "Para que não acabasse decidimos organizar o mesmo e contamos para isso com a colaboração de vários amigos, empresas e particulares", explicou o organizador.

Uma das mudanças imediatas da nova organização prende-se com a mudança do local de desfile. "Nos anos anteriores realizava-se na zona industrial [de Mosteirô] mas por causa disso começou a perder público e grupos participantes".

"O Carnaval estava a ficar fraquinho, porque diminuiu o número de grupos e as pessoas não gostavam deste espaço fechado, sem visibilidade", justificou. Agora, está de volta ao centro da freguesia.

Com entusiasmo renovado, o corso conta, este ano, com a presença de sete grupos de sátira afiada sobre alguns dos assuntos da atualidade e referência às preocupações ambientais do momento. A estes grupos, junta-se o carro do Rei e da Rainha, os tradicionais "cabeçudos", os bombos e dezenas de foliões, sempre muito apreciados, que, de forma casual, se vão juntado ao corso. "É um Carnaval de amigos e de família, num convívio único", resume Gil Silva.

Carnaval no centro da freguesia

O corso da Carnaval sai da Igreja Matriz, pelas 14.30, do dia 23, deslocando-se em direção à Estrada Nacional 327, desce ao "Café do Vieira", continua pela zona das escolas e finaliza novamente na Igreja Matriz. Se as condições meteorológicas não o permitirem, realiza-se na terça-feira seguinte.