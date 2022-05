Carteiros denunciam atrasos no correio da Feira por falta de meios

Os trabalhadores dos CTT Santa Maria da Feira estão a proceder a uma greve parcial, até à próxima sexta-feira, reivindicando mais meios humanos e materiais para fazerem frente ao que designam de "caos" nas condições de distribuição. Os CTT "admitem a existência de constrangimentos na distribuição postal", mas informam que a situação "ficará regularizada em breve".

A greve parcial decorre entre as 8.30 e as 10.30 horas. "Reivindicamos mais postos de trabalho para poder prestar um melhor serviço à população que neste momento está a ser bastante lesada. A distribuição postal não está a ser entregue em tempo útil", referiu Esmeralda Magalhães, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT) e funcionária dos CTT da Feira.

Afirma que os trabalhadores estão "com excesso de serviço devido ao elevado número de abstenção que temos entre o CDP [Centro de Distribuição Postal]". Esmeralda Magalhães adianta também que "aumentou exponencialmente cada giro dos trabalhadores" e que a entrega de EMS (encomendas Expresso), "que não estava destinada aos carteiros", passou a ser feita pelos mesmos.

Também António Pereira, dirigente nacional do SNTCT, reivindica para a Feira "no mínimo mais oito trabalhadores e mais três veículos".

Adianta que existem ainda "outros problemas" como "as condições de trabalho", nomeadamente a forma como está a ser efetuada a distribuição para as carrinhas no CDP da Feira, onde só pode ser carregada uma viatura de cada vez.

"A população tem que saber que o problema não é do carteiro. É um prejuízo imenso para a população", adianta o dirigente sindical assumindo o conhecimento de situações que penalizam os clientes. "Chega-se ao ponto de as pessoas receberem as cartas em casa para pagamentos ou consultas num hospital ou centro de saúde fora do prazo". "Está um caos autêntico", revelou.

Em resposta ao JN, "os CTT admitem a existência de constrangimentos na distribuição postal no concelho de Santa Maria da Feira, mas informam que a situação ficará regularizada em breve".

Justificam ainda que "as dificuldades na distribuição neste concelho têm na sua génese o elevado absentismo, situação que os CTT estão desde o primeiro dia a tentar mitigar, providenciando o reforço temporário de recursos, através da contratação de mais colaboradores. Adicionalmente, nas últimas semanas duas semanas temos verificado um aumento de absentismo por infeções com covid que coloca uma pressão adicional sobre o normal funcionamento da rede".

Informam da existência de "um crescimento exponencial do E-Commerce nesta localidade, o que se traduz para os CTT em desafios diários na gestão no centro de Distribuição Postal de Santa Maria da Feira face à elevada volumetria de tráfego rececionado diariamente".

De forma a reduzir as perturbações na distribuição, "os CTT ativaram ainda mecanismos de contingência como por exemplo a atividade de distribuição ao sábado, reforço potencial trabalho com contratação a termo e sistemas de ajudas pontuais com prestadores de serviço".

"Os CTT lamentam os constrangimentos causados, continuando empenhados em prestar os melhores serviços aos seus clientes".