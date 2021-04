Caso positivo de covid-19 em secundária de Fiães obriga a testagem de 200 alunos 

Salomão Rodrigues Hoje às 15:33 Facebook

Cerca de 200 alunos da Escola Secundária Coelho e Castro, em Fiães, Santa Maria da Feira, vão ser alvo de teste à covid-19 depois de um caso positivo entre os alunos.

Vários alunos e professores encontram-se em isolamento preventivo depois de um caso positivo de um aluno de uma turma do 5.º ano.

Todos os contactos de risco, num total aproximado de 200 alunos, serão testados durante o dia de quinta-feira, assim como alguns professores e auxiliares de educação.

O vereador da Proteção Civil, Vítor Marques, esclareceu ao JN que "vão ser testados os contactos que estiveram no pavilhão com o aluno num total de cinco turmas do 5.º ano, três turmas do 6.º ano, professores e assistentes operacionais afetos a estas turmas".

A testagem deverá ainda abranger os pais dos alunos.