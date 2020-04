Caso positivo de Covid-19 nos CTT da Feira lança preocupação entre carteiros

Hoje às 12:36 Facebook

A confirmação de um caso positivo entre os carteiros do Centro de Distribuição Postal dos CTT da Feira, na terça-feira, está a preocupar os restantes trabalhadores. Os CTT garantem que todos os procedimentos de mitigação exigidos pelas autoridades de saúde foram tomados.

Com o caso conhecido, ao final da manhã de ontem, confirmando a infeção de um funcionário residente em Ovar, a distribuição foi interrompida e os carteiros enviados para casa.

Contudo, a distribuição foi retomada esta quarta-feira. "Os colegas que estão ao serviço estão com receio. Há trabalhadores que conviveram com o infetado e que estão a trabalhar" garantiu, ao JN, Samuel Vieira, membro da Comissão Nacional de Trabalhadores dos CTT.

Diz, ainda, que alguns carteiros ficaram em casa, "por iniciativa própria" e que foram substituídos "por colegas de outros centros de distribuição. O pessoal está com medo", referiu.

Contudo, o JN apurou que, após a identificação do caso positivo, os colegas foram enviados para casa e efetuada uma limpeza profunda às instalações.

As autoridades de saúde foram contactadas e terão identificado o grupo de colegas que tiveram contacto mais direto com o trabalhador infetado. Seis elementos do Centro de Distribuição ficaram em casa, em isolamento profilático.

Em comunicado, os CTT referem que "cumprem escrupulosamente todas as indicações das autoridades competentes, designadamente, da Direção-Geral de Saúde. Todas as situações de isolamento são acompanhadas e decididas por esta Entidade".

Acrescenta que, quando a Empresa tem conhecimento de casos confirmados de infeção CoViD-19 "é acionado o protocolo estabelecido internamente, seguindo as indicações que a Autoridade de Saúde presta diretamente junto dos colaboradores em causa".

"A determinação de isolamento profilático e de realização de testes é da exclusiva responsabilidade da Autoridade de Saúde, sendo que a Empresa age em conformidade", "designadamente, no que diz respeito aos colaboradores que devem manter-se ao serviço, reforçando as medidas preventivas nessas instalações".