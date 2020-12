Castelo de Santa Maria da Feira vai ser reabilitado

JN Hoje às 16:02 Facebook

O Castelo de Santa Maria da Feira, classificado como monumento nacional, vai ter obras de consolidação estrutural no valor de 580 mil euros. O projeto foi aprovado pela Câmara.

"O projeto responde a uma necessidade urgente, comprovada pela análise e identificação de movimentos estruturais e fissuras de dimensão considerável no ex-libris feirense, de conter a ruína do Paço e evitar a derrocada de determinados setores da muralha. Simultaneamente, constitui uma oportunidade de promover a investigação e valorização do conhecimento acerca da evolução daquelas estruturas e da natureza e sequência de ocupação histórica dos espaços adjacentes", informa a Autarquia, em comunicado.

"A estimativa orçamental para a obra situa-se nos 580 mil euros, incluindo trabalhos como intervenções na muralha sudoeste e nas ruínas do palácio, limpeza geral, correção de fissuras, entre muitos outros necessários à concretização do projeto de consolidação estrutural e reabilitação da muralha e ruína do Paço do Castelo de Santa Maria da Feira", acrescenta o mesmo texto.