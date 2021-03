CDS questiona construção de central fotovoltaica na Feira

JN Hoje às 11:44 Facebook

O deputado do CDS João Almeida questionou o Governo sobre a instalação de uma central fotovoltaica em S. João de Ver, no concelho de Santa Maria da Feira. Numa pergunta endereçada ao ministro do Ambiente, o parlamentar quer saber qual a área prevista e como será financiado o projeto.

"O deputado do CDS questiona quais os dados em que se baseou a escolha da encosta do Pinhal do Conde para a instalação da Central, se foi feita alguma análise prévia de eventuais impactos negativos desta instalação, nomeadamente ambientais, paisagísticos e quanto à qualidade de vida da população, e se foi feito algum estudo de rentabilidade comparativo com outras centrais instaladas em zonas de maior exposição solar", informa o partido, em comunicado.

João Almeida pergunta, também, se houve debate ou consulta prévia junto da população e dos autarcas de São João de Ver e se, "face às muitas questões e dúvidas que estão a surgir localmente, não considera o ministro pertinente a realização de uma Avaliação de Impacte Ambiental deste projeto".

De acordo com o CDS, é "um projeto que acarreta graves impactos ambientais e paisagísticos, uma vez que a construção da central fotovoltaica conduzirá a uma drástica alteração de toda a encosta da vila, ao abate de toda a floresta existente, à movimentação das linhas e ribeiras de água e, consequentemente, a alterações térmica e de luminescência em toda a envolvência".

Os centristas recordam que a vila de São João de Ver tem mais de 10 mil habitantes e uma elevada densidade populacional (650 pessoas por quilómetro quadrado), "o que por si só torna pouco viável este tipo de projetos". "Estamos a falar de uma estrutura de muitos hectares, espelhada, que irá confrontar com importantes urbanizações residenciais, como é o caso de Giesteira de Cima ou Vila Areal", acrescenta.

"O Pinhal do Conde é uma zona muito querida para todos os sanjoanenses, que merece ser preservada, e um projeto deste tipo não pode ser aprovado sem qualquer discussão pública ou levantamento de eventuais consequências danosas para a população e para o ambiente", sublinha, ainda, João Almeida.