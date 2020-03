Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga adia atividade clínica não urgente

Salomão Rodrigues Ontem às 23:00 Facebook

Dando cumprimento ao que estava previsto no Plano de Contingência aprovado para lidar com a pandemia Covid-19, o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (Hospitais da Feira, São João da Madeira e Oliveira de Azeméis) está a tomar medidas restritivas no acesso às instalações e adiamento de toda a atividade clínica não urgente, nomeadamente cirurgias, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, consultas externas e sessões de hospital de dia.

Diz o CHEDV que, em conformidade com as recomendações superiormente emanadas, "todos os atos que são urgentes, graves ou críticos estão a ser garantidos".

Estão ainda a ser privilegiadas as consultas não presenciais (consulta através de contacto telefónico), sempre que tal for clinicamente adequado. No que respeita às cirurgias adiadas, "temos contactado diretamente os utentes informando-os", garante a mesma fonte.

Relativamente à restante atividade assistencial não urgente, dado o nº de recursos existentes, o CHEDV reconhece que não está a conseguir avisar pessoalmente todos os utentes no sentido de não se dirigirem ao hospital.

Os doentes que tenham dúvidas, poderão contactar o CHEDV através do nº. de telefone 256379700 ou via e-mail para: consulta@chedv.min-saude.pt, esclarecendo as suas dúvidas.