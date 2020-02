Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga tem novo diretor clínico após críticas de bastonário

Salomão Rodrigues Hoje às 16:36 Facebook

O Ministério da Saúde acaba de nomear o novo conselho de administração do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV). Esta decisão surge após as críticas públicas do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que acusou o CHEDV de estar a funcionar "à margem de lei" por ter estado sem diretor clínico nomeado.

O atual presidente do Conselho de Administração, Miguel Paiva, foi reconduzido no cargo por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministério da Saúde.

Foi nomeado pela primeira vez para o cargo em 2015, tendo anteriormente integrado o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave e o Conselho Diretivo da ARS Norte.

Rita Moutinho e Sara Pereira, que já integravam o Conselho de Administração, também foram novamente nomeadas. Rita Moutinho como vogal executiva com funções de enfermeira diretora e Sara Pereira como vogal executiva.

A equipa de vogais executivos será ainda constituída por Helga Magalhães Lima, (vogal Executiva) e pelo médico Carlos Manuel Ferreira Carvalho.

Este último passa a exercer a função de vogal executivo com funções de diretor clínico. Carlos Carvalho ocupou até aqui cargo de diretor do serviço de Otorrinolaringologia.

A nomeação do diretor clínico era uma das exigências da ordem dos médicos, cujo bastonário visitou o CHEDV no passado mês de janeiro.

Miguel Guimarães lembrou, na ocasião, que este centro hospitalar "não tem diretor clínico nomeado desde 30 de junho de 2019". "É uma situação completamente ilegal", considerou.

Durante os últimos cinco anos o CHEDV registou a reorganização do Serviço de Urgência, que em 2017 passou a incluir um Serviço de Urgência Básico no Hospital de S. João da Madeira. Foi ainda implementado o projeto pioneiro "Utente 360º" e o projeto "Qualidade nas Artroplastias", ambos reconhecidos entre os 20 mais inovadores nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O CHEDV ocupa o primeiro lugar da lista de hospitais do sector público com maior número de elogios entrados na Entidade Reguladora de Saúde (ERS) e foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como Centro de referência na área de Oncologia para o tratamento do Cancro Hepatobilio/Pancreático, algo que poucos hospitais da sua dimensão conseguiram.

Para além de ser o hospital do grupo C do Serviço Nacional de Saúde com melhores níveis de produtividade por médico e por enfermeiro, o CHEDV foi ainda pioneiro na criação de Centros de Responsabilidade Integrada de última geração, tendo criado em setembro de 2018 o primeiro CRI do SNS para tratamento cirúrgico da Obesidade.

O presidente do Conselho de Administração, Miguel Paiva, afirma que estes passos foram possíveis por, "liderar uma equipa de excelentes profissionais. Apesar de algumas dificuldades, ao longo dos 5 anos que trilhamos juntos, os resultados que alcançamos, reforçando a imagem de confiança da população no nosso trabalho".

O CHEDV, com sede em Santa Maria da Feira, foi criado em 2009, agrupando o Hospital de São Sebastião, E.P.E. (Santa Maria da Feira), o Hospital Distrital de São João da Madeira e o Hospital São Miguel (Oliveira de Azeméis). O Centro Hospitalar é responsável pela prestação de cuidados de saúde a uma população que ronda os 340.000 habitantes.