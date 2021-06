Centro Hospitalar Douro e Vouga homenageia profissionais do combate à covid-19

Salomão Rodrigues Hoje às 16:51 Facebook

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) homenageou, na manhã desta terça-feira, os diferentes profissionais que ali prestam serviço pelo "excecional empenho no âmbito da resposta à covid-19".

"O nosso trabalho permitiu salvar muitas vidas (...) o sacrifício e esforço enorme e gigantesco que fizemos e continuamos a fazer faz sentido, permitindo salvar muitas pessoas", afirmou o presidente do conselho de administração, Miguel Paiva, na cerimónia que teve lugar no Hospital S. Sebastião, Feira.

O responsável lembrou o "medo e desconhecimento" quando se enfrentaram os primeiros casos de infeção por covid-19.

"Em nome da instituição é um orgulho liderar uma casa que consegue fazer tão bem o seu trabalho. Todos, em conjunto, fomos capazes de fazer coisas fantásticas", referiu.

A homenagem contou com o descerramento do quadro de reconhecimento à instituição por parte do Ministério da Saúde e da inauguração da Exposição fotográfica que regista o combate diário à covid-19 por parte dos profissionais do CHEDV.

Alguns dos doentes infetados com covid-19, entretanto recuperados, deram também o seu testemunho e agradeceram, emocionados, a entrega dos profissionais de saúde do CHEDV.