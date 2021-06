Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga reduz lista de espera

Salomão Rodrigues Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Nos primeiros cinco meses do ano, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) registou um aumento de consultas e cirurgias e reduziu a lista de espera.

Comparativamente ao período homólogo do ano passado, as primeiras consultas cresceram mais de 41% para 36.290 e as consultas externas totais aumentaram 33% num total de 126.610 consultas realizadas entre janeiro e maio.

Ainda de acordo com os dados do CHEDV, apesar dos fortes constrangimentos à atividade cirúrgica nos primeiros meses do ano, altura em que o CHEDV registou o máximo de doentes internados com covid-19, no acumulado dos primeiros 6 meses "a instituição realizou 9858 cirurgias, um aumento de 60%, das quais 6688 foram em ambulatório (+72%) e 2195 cirurgias convencionais, um aumento de 51% face ao período homólogo".

Nos primeiros cinco meses do ano, a mediana do tempo de espera para cirurgia passou de 140 dias para 49 dias, com um cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) de 88%, representando uma diminuição de 65% na lista de espera para cirurgia.

Já a mediana do tempo de espera para consulta passou de 123 dias para 28 dias, com um cumprimento dos TMRG de 90%.

"Estes resultados são a consequência do grande esforço de recuperação da atividade normal que todos os serviços encetaram logo que a situação pandémica o permitiu", considerou o presidente do Conselho de Administração, Miguel Paiva.

O responsável pelo CHEDV diz que foi planeado um programa de recuperação da atividade que tinha sido adiada pela concentração de recursos no combate à covid-19 e no qual "todos os serviços estão a participar e que nos permite acalentar a esperança de chegar ao final do presente ano cumprindo os tempos máximos de resposta garantida tanto na consulta externa como na cirurgia".

PUB

"Os profissionais têm demonstrado uma grande dedicação numa lógica colaborativa entre todos os grupos, aspeto fundamental para os excelentes resultados de eficiência que o CHEDV apresenta", concluiu Miguel Paiva.