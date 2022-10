Cinco milhões para reparar feridas do Castelo da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 09:29 Facebook

O Castelo da Feira, cujas origens remontam ao século XI e é monumento nacional desde 1910, vai ser requalificado, num investimento total de cinco milhões de euros. O espaço ficará com mais espaços visitáveis. A primeira fase da empreitada, que teve parecer positivo da Direção-Geral do Património Cultural, já arrancou.

"O Castelo da Feira é o mais bonito de Portugal", afirma, convicto, o presidente da Câmara, Emídio Sousa, que observa o monumento da janela do seu gabinete. A imponente edificação, situada na posição altaneira junto à mata das Guimbras, que à vista parece não sofrer de qualquer problema, padece contudo de várias maleitas que necessitam de intervenção urgente. Há problemas com a cedência da estrutura da muralha, que em alguns locais apresenta risco de derrocada devido a humidades e irregularidades nas fundações. As obras previstas e aprovadas pela Direção-Geral do Património Cultural estão agrupadas em três tipos de intervenção, mais abrangentes.

Na primeira fase dos trabalhos, já em curso, serão investidos cerca de 700 mil euros comparticipados em 85% por fundos comunitários. Trata-se da consolidação estrutural e reabilitação da muralha e do Paço do Castelo.