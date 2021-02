Cineteatro da Feira promove espetáculos gratuitos pela Internet

Salomão Rodrigues Hoje às 11:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Concertos em live streaming e um workshop online vão estar disponíveis nos próximos dias através das plataformas digitais e de forma gratuita, numa iniciativa do Cineteatro António Lamoso, Feira. O novo formato de programação, ditado pelos constrangimentos provocados pela pandemia, tem já um extenso programa preparado até março.

No próximo dia 20 de fevereiro (sábado) é transmitido o concerto da dupla "dois, pois", em live streaming, a partir da Black Box do ICC - Imaginarius Centro de Criação. Música eletrónica num espetáculo para acompanhar em direto, às 21.30 horas, em www.youtube.com/user/AntonioLamoso ou www.facebook.com/CineteatroAntonioLamoso.

No dia 24 de fevereiro (quarta-feira), a Black Box do ICC abre-se novamente ao mundo digital para um concerto intimista de Labaq, que se apresenta sozinha em palco.

Labaq traz a Santa Maria da Feira músicas do seu segundo álbum, Lux, que "retrata os incómodos sentidos perante um Brasil em colapso". "Uma proposta ousada e experimental, entre o eletrónico e o acústico, para assistir comodamente em casa, em live streaming, às 21.30 horas, nas plataformas digitais Youtube e Facebook".

A fechar o mês de fevereiro, dia 27 (sábado), o Ballet Contemporâneo do Norte (BCN) propõe a amadores e profissionais das artes performativas, estudantes de artes e associações culturais o workshop "Desenho de Figurinos", agendado para as 10 horas na plataforma Zoom.

O workshop será dinamizado por Jordann Santos (Grau Zero da Companhia) e propõe uma reflexão em torno do papel do design nas abordagens do figurino como símbolo, instrumento e elemento pertinente de uma narração, sem esquecer o contexto histórico, social e cultural de um código visual. Para participar, basta inscrever-se através do email bcnproducao@gmail.com.

Em março, o Cineteatro António Lamoso dará continuidade a este novo formato de programação e de relação com o público, apresentando novas propostas de diferentes tipologias.