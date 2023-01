Colisão corta trânsito no nó da A41 com a A1 em Nogueira da Regedoura

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

Uma colisão rodoviária no nó da Autoestrada (A) 41 com a A1, em Nogueira da Regedoura, cortou a circulação no sentido de Santa Maria da Feira, revelou hoje à Lusa fonte da Proteção Civil de Aveiro.

O acidente ocorreu pelas 15 horas, lê-se na página oficial da Proteção Civil, e nele estiveram envolvidos dois veículos ligeiros de passageiros, acrescentou a fonte.

Da colisão resultou um ferido ligeiro, assinalou fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro.

A GNR de São João da Madeira aconselha os automobilistas que quiserem sair em Nogueira da Regedoura a sair para a A29, em Espinho e, depois, retomar o percurso para sul.

Estão também no local os Bombeiros de Lourosa, revelou a fonte.