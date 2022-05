Começou demolição do canil ilegal de Canedo

Iniciou-se, na manhã desta terça-feira, a demolição do canil ilegal de Canedo, Santa Maria da Feira. O espaço, situado em zona de pinhal, chegou a receber centenas de animais e provocou repetidos protestos pela falta de condições para acolhimento dos mesmos.

Ao JN, o vereador do pelouro da Proteção Civil e Bem-estar Animal, Vitor Marques, esclareceu que se tratou de uma ação relacionada com a ilegalidade urbanística que ali existia.

"Foi um processo que demorou algum tempo, porque foi necessário cumprir com os procedimentos legais", explicou o vereador, lembrando que a notificação do responsável pela associação promotora do canil ilegal, um cidadão de nacionalidade estrangeira, foi demorada, porque o mesmo se encontra hospitalizado.

Afirmou, ainda, que esta demolição "é o repor da legalidade urbanística". Estão a ser demolidas as jaulas e outras construções de apoio.

No local, já não se encontrava qualquer animal que foram retirados semanas antes, depois de inspeções confirmarem a falta de condições.

Ao longo dos anos, multiplicaram-se os protestos de várias associações e cidadãos que denunciaram alegados maus tratos aos animais que ali eram acolhidos.