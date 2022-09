Concurso de sopas para visitantes saborearem em S. Miguel de Souto

Haverá cerca de 600 litros de sopa gratuita para quem comparecer, no sábado, pelas 19 horas, no Concurso/Festival de Sopas na freguesia de S. Miguel de Souto, Santa Maria da Feira.

A 27.ª edição, a realizar no Arraial do Eleito Local, contará com 15 equipas participantes que irão confecionar, cada uma, cerca de 40 litros de sopa.

"As equipas têm que cumprir com o regulamento interno. Confecionar pelo menos 40 litros de sopa recorrendo apenas a produtos da região e não pode levar arroz, massa ou azeite", esclareceu, ao JN, Paulo Andrade, presidente da Associação Jovem de Intervenção Social, Cultural e Ecológica (AJISCE), entidade promotora do evento.

O responsável esclarece que, para além do primeiro prémio para a melhor sopa, serão, ainda, atribuídos prémios para a melhor decoração de barraca e trajes.

As equipas a concurso são constituídas por elementos das associações locais, representantes dos diferentes lugares da freguesia e famílias. Este ano, contará, ainda, com uma equipa constituída por elementos do executivo da Junta de Freguesia e as suas mulheres.

"Depois do júri dar ordem, iremos distribuir as sopas confecionadas pelos concorrentes. Os visitantes devem vir prevenidos com uma colher e uma malga", adverte Paulo Andrade.

Contudo, haverá tigelas à venda e colheres para quem, por algum motivo, "não vier prevenido".

Para além das sopas, não faltarão sardinhas assadas, fêveras e bebidas.