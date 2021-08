Confrontos entre várias pessoas num bar de Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 09:39 Facebook

Várias pessoas envolveram-se em confrontos, na madrugada desta sexta-feira, num bar de Lourosa, Santa Maria da Feira. Pelo menos um militar da GNR foi agredido.

A contenda ocorreu pela 1 hora, dentro do bar, e continuou já fora do estabelecimento, com cenas de agressões entre várias pessoas.

Há relatos que um dos indivíduos entrou num carro e tentou atropelar alguns dos presentes. Só não o terá conseguido, porque foi abordado por outros homens que rodearam a viatura aos murros no capô.

Os Bombeiros Voluntários de Lourosa foram chamados ao local, mas acabariam por não transportar ninguém.

O alegado ferido foi detido pela GNR, após agressão a um dos militares presentes que acabaria por se deslocar ao Hospital da Feira para tratamento médico.