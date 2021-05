Corporação de Arrifana com nove novos bombeiros

Salomão Rodrigues Hoje às 14:52 Facebook

Os bombeiros de Arrifana, Santa Maria da Feira, contam, desde este sábado, com nove novos elementos no quadro ativo, após conclusão do Curso de Instrução Inicial na Carreira de Bombeiro Voluntário.

Os jovens cumpriram um total de 250 horas de formação e foram submetidos a provas nacionais realizadas nos passados dias 17 e 18 de abril. Com o aproveitamento verificado, foram promovidos na carreira de bombeiro, na categoria de 3.ª classe.

"Os bombeiros são o capital mais valioso desta associação e a renovação desse capital é uma necessidade que garante a perpetuidade desta associação e a esperança e conforto da comunidade", referiu o comandante, Joaquim Teixeira, na cerimónia que decorreu no sábado.

Afirmou que, devido à covid-19, este terá sido "um dos cursos de instrução inicial mais difíceis que esta corporação já viveu".

Lembrou que ao longo dos 92 anos de existência dos Bombeiros de Arrifana, ultrapassaram "as duas Guerras Mundiais e várias recessões". "Com a garra e a valentia dos nossos antecedentes vencemos e continuaremos sempre ao serviço da causa Vida por Vida".