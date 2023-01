Corticeira condenada a pagar nova indemnização a Cristina Tavares

Salomão Rodrigues Hoje às 19:12 Facebook

A Corticeira Fernando Couto S.A., de Santa Maria da Feira, foi condenada a pagar uma nova indemnização à Cristina Tavares por assédio moral. Esta decisão surge depois do Supremo Tribunal dar razão a um recurso da trabalhadora.

Em 2021, a corticeira tinha apresentado recurso para o Tribunal da Relação, relacionado com o julgamento que decorria no Tribunal do Trabalho, em que a trabalhadora pedia uma indemnização de 80 mil euros por considerar ter sido vítima de assédio moral.

Recurso que, nesta instância, foi favorável à empresa. Contudo, a trabalhadora recorreu para o Supremo que, depois de analisar a matéria, decidiu que o processo tinha que baixar à primeira instância (Tribunal Trabalho da Feira) para proferir sentença.