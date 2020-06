Criança de dois anos queimada com gravidade

Salomão Rodrigues Ontem às 22:47 Facebook

Uma criança de dois anos sofreu queimaduras graves, este domingo, em Lourosa, Santa Maria da Feira. Foi atingida por água quente de uma garrafa térmica.

A avó da criança teria colocado água, acabada de ferver, numa garrafa térmica que a criança terá tocado repentinamente, fazendo com que a mesma caísse sobre o seu corpo.

A água com temperatura ainda elevada provocou-lhe queimaduras no pescoço e no tórax.

A criança foi assistida no local pelos bombeiros de Lourosa e transportada para o Hospital S. Sebastião, na Feira. O reencaminhamento para o Hospital de S. João, no Porto, estava a ser equacionado pelos responsáveis médicos.