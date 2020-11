Cuidados intensivos em cantina de hospital

Salomé Filipe Hoje às 09:24 Facebook

Unidade de Santa Maria da Feira atinge limite de internamentos. Tem 20 doentes e a partir de quarta-feira vai receber mais.

A Administração do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV) está a preparar a cantina do Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, de modo a receber uma unidade de cuidados intensivos para doentes com covid-19 por estar a atingir o seu limite de internamentos. Atualmente, aquele hospital tem cerca de 20 doentes infetados com o novo coronavírus em cuidados intensivos, num total de mais de 100 que estão internados devido à mesma doença.

A Administração do Centro Hospitalar já tinha anunciado, anteontem, que estava a preparar mais 20 camas de cuidados intensivos para doentes com covid-19. Segundo o que o JN apurou, o espaço que está a ser equipado para esse fim é a cantina da unidade hospitalar.