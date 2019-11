Dejetos a céu aberto provenientes do canil municipal da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 16:56 Facebook

Há dejetos a correr a céu aberto provenientes das casotas do canil municipal de Santa Maria da Feira. A Câmara reconhece lacunas neste equipamento e promete resolver o problema.

A denúncia partiu do Bloco de Esquerda (BE) que já enviou um ofício para a Assembleia Municipal, pedindo esclarecimentos sobre o sucedido.

Explicam que, aquando da limpeza das casotas, "os dejetos correm a céu aberto, por não haver ligação à rede de saneamento".

Facto que, na opinião dos bloquistas, "coloca em risco a saúde pública". "Estranha-se bastante que a Câmara Municipal tenha um comportamento desrespeitoso para com o ambiente, animais e todos os cidadãos", em particular, "os que residem na zona onde se encontra o canil municipal".

O BE recorda que o equipamento já existe há alguns anos. "Como é óbvio esperava-se que a autarquia fosse minimamente responsável e que não colocasse em risco a saúde dos animais, bem como das pessoas, contaminando os lençóis freáticos".

Adianta o Partido que a autarquia deveria ser "um exemplo" para a comunidade, no respeito integral pelo meio ambiente, de bons tratos para com os animais e que, "tudo faça para evitar colocar em risco a saúde das populações".

Por último, "esta situação é grave e exige explicações. Espera-se uma resolução célere para este problema", concluiu o BE que já questionou a autarquia através de um requerimento à Assembleia Municipal.

O JN apurou, ainda, que os moradores locais se mostram desagradados com a presença anormal de insetos, que associam às descargas de dejetos e reclamam, ainda, por causa do barulho intenso que é provocado pelo latir dos cães, em especial durante as madrugadas.

Contactada, a autarquia afirma que "já reconheceu que o equipamento não reúne as condições necessárias para albergar animais errantes e acionou os meios necessários para a resolução desta situação".

Promete que, a curto prazo, "dar-se-á início às obras do novo Centro de Recolha, que ficará dotado de todas as condições e infraestruturas para o bom funcionamento do equipamento".