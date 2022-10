Derrocada de muro provoca inundação em habitações na Feira

A derrocada de um muro na freguesia de Mozelos, Santa Maria da Feira, esta quinta-feira à tarde, provocou inundações em três habitações. Não há feridos a registar.

As chuvas que têm caído nos últimos dias terão contribuído para a derrocada do muro com cerca de sete metros de altura, situado na Rua da Barrosa.

A pedra e a lama acabariam por cair sobre a estrada e inundar as garagens de três habitações que se situam em frente ao local da cedência daquela proteção em pedra.

Os bombeiros de Lourosa e a Proteção Civil deslocaram-se ao local, procedendo à limpeza das garagens, onde se verificaram alguns prejuízos. A estrada encontra-se intransitável.

A GNR está também no local.