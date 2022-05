Dez anos de prisão para burlão de Espinho 

Um homem de 51 anos foi condenado, na tarde desta quarta-feira, pelo tribunal da Feira a 10 anos de prisão por ter burlado cerca de três dezenas de pessoas.

Na leitura do acórdão, o arguido, que estava acusado de 30 crimes de burla qualificada, por factos ocorridos entre 2015 e 2020, viu o coletivo de juízes sentenciá-lo em 10 anos de prisão.

De acordo com a acusação do Ministério Público, teria enganado mais de três dezenas de pessoas com a venda de eletrodomésticos e automóveis no valor de mais de 370 mil euros.

Ainda de acordo com a acusação, o arguido, que tinha uma oficina de reparações elétricas em automóveis em Espinho, promovia supostas vendas de bens distintos, como eletrodomésticos, equipamentos ou viaturas automóveis, que nunca se realizaram.