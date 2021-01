Dezenas descontentes com encerramento das Piscinas do Colégio de Lamas na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 11:49 Facebook

A Piscina do Complexo Desportivo do Colégio de Lamas encerrou esta sexta-feira por tempo indeterminado. Cerca de 20 colaboradores ficam sem fonte de rendimento e centenas de utentes sem poderem usufruir deste serviço.

Algumas dezenas de pessoas manifestaram, este sábado de manhã, o seu descontentamento pelo encerramento da piscina, usada por cerca de 80 atletas do clube do colégio e de outros clubes dos concelhos vizinhos.

A piscina era ainda usada pelos utentes da hidroginástica e natação para bebés.

Os utentes lamentam o facto de terem sido avisados apenas um dia antes do encerramento, considerando que havia condições para que a piscina continuasse em atividade.

Entre os colaboradores há vários professores e treinadores que há anos ali prestam serviço em regime de recibo verde, ficando sem qualquer rendimento nos próximos tempos.

Em comunicado aos utentes, a direção justifica que o encerramento temporário se deve a dificuldades provocadas pela atual pandemia.

"A Piscina tem sido uma mais-valia ao serviço de toda a comunidade, educativa e local, mas a pandemia veio alterar o modo de funcionamento de todo o Complexo, tendo estado, inclusive, vários meses fechado".

Diz, ainda, a direção que, face à incerteza do retorno ao seu normal funcionamento por turma/classe/modalidade, e para minorar os prejuízos decorrentes da impossibilidade de se voltar a ter, a breve trecho, uma taxa de ocupação da Piscina correspondente à capacidade instalada e à sua sustentabilidade, "manda a prudência, e os mais elementares critérios de racionalidade económica, que se suspendam as atividades aquáticas a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2021. Há que sacrificar o presente para termos futuro".

A Direção do Colégio propôs aos utentes do Complexo que as quotizações já pagas para a prática das atividades aquáticas lhes sejam creditadas para a prática de outras atividades nos ginásios do Complexo ou, em alternativa, será efetuado o reembolso durante o mês de janeiro de 2021.