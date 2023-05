Dezenas em solidariedade com delegada sindical despedida da Ecco

Dezenas de elementos de vários sindicatos afetos à CGTP e ex-trabalhadores da Ecc, manifestaram-se, na tarde desta sexta-feira, em frente à empresa, em Santa Maria da Feira, para mostrarem solidariedade com a delegada sindical Susana Bastos, despedida recentemente por esta multinacional.

Em março passado, a Ecco despediu 42 trabalhadores, justificando com a necessidade de "redefinir a sua organização e a descentralizar as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento para as unidades de produção do grupo".

Destes trabalhadores, apenas a delegada sindical Susana Bastos não chegou a acordo com a empresa, reivindicando a continuidade do seu posto de trabalho na empresa.

"Este despedimento foi unicamente para me atingir, apesar de a empresa dizer que não. A restruturação que era necessária podia ter sido feita de outra forma, como foram outras", afirmou, explicando que as antigas restruturações "foram feitas por mútuo acordo, mas este despedimento foi-nos imposto".

Susana esclarece que o seu despedimento será, agora, "impugnado no tribunal". "A luta está a começar e sinto-me muito apoiada. Esta luta não é só por mim. É uma luta por todos os trabalhadores e por todos os meus colegas sindicalistas que as empresas pretendem eliminar de dentro das empresas, porque somos incómodos", afirmou.

Fernanda Moreira, coordenadora do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio de Calçado, Malas e Afins (SNPIC), explicou que Susana "tem sido a representante dos trabalhadores na defesa dos seus problemas e denunciou práticas" consideradas incorretas. "A empresa quer calar a Susana e enfraquecer o sindicato e meter medo aos trabalhadores que se queiram expressar", notou.

Presente na manifestação, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, disse não "aceitar ataques à liberdade sindical e aos direitos de liberdade sindical", assegurando estar a acompanhar o caso e dar "toda a força possível para que esta situação tenha uma solução rápida".

Contactada pelo JN, a empresa reiterou que se tratou de um despedimento coletivo, justificado com a necessidade de reestruturação.