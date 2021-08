Dois amigos vão andar mais de 200 km para ajudar animais

Salomão Rodrigues Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois amigos de Santa Maria da Feira vão percorrer mais de 200 quilómetros, ao longo de um dos Caminhos de São Francisco de Assis, em Itália, com o objetivo de angariar fundos para duas associações de proteção de animais.

Márcio Correia e Pedro Silva, ambos de 42 anos, iniciam a sua peregrinação, designada de "Quatro Pés por Quatro Patas", em La Verna (Itália) na segunda-feira, prevendo chegar à Catedral de Assis no dia 18.

Um percurso de mais de duas centenas de quilómetros que, aliado às elevadas temperaturas que se fazem sentir na região em agosto, provocará um enorme desgaste aos caminhantes.

"O que me mais me preocupa são as altas temperaturas. Estamos a verificar que em Itália registam-se temperaturas superiores a 30 graus", explica Márcio Correia. Recorda que irão transportar cerca de 12 quilos "nas costas" e percorrer uma média diária de "30 ou mais quilómetros, no meio das montanhas".

Nada que desmotive esta dupla habituada a "caminhar por gosto e por fé", desde 2013, na maioria das vezes em benefício de causas solidárias. Agora, a motivação principal é ajudar as duas associações: Aanifeira (Associação dos Amigos dos Animais de Santa Maria da Feira) e Associação Cão ou Sem Casa.

"Estas associações têm a mais árdua tarefa, a de devolver a estes animais a confiança nas pessoas depois de serem abandonados pelos donos", justificam os dois amigos.

"Sinto-me realizado a ajudar os outros e a comunidade à minha volta. Este caminho de São Francisco será um desafio importante para fortalecer a minha caminhada pela vida", esclarece Márcio Correia.

PUB

Já Pedro Silva justifica: "Somos caminhantes na vida e procuramos viver propósitos, metas ou simplesmente desligar-nos de corpo e alma",

Ao longo da iniciativa, que os caminhantes preferem designar de "peregrinação" em vez de caminhada, porque juntam a oração ao percurso, haverá intervenções em direto através das redes sociais sobre os episódios de relevo ou peripécias do dia, assim como apelos à causa animal.

Márcio e Pedro vão disponibilizar um número de uma conta bancária para onde podem ser feitos os donativos e um número para transferências "MB Way" e "Pay Pal".