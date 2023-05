Duas pessoas ficaram feridas em consequência de um acidente de viação, este sábado à tarde, na A1, em Santa Maria da Feira.

A colisão entre duas viaturas ligeiras ocorreu pelas 13.30 horas, no sentido norte/sul, na zona de Santa Maria de Lamas, Feira.

Os feridos foram assistidos no local pelos bombeiros dos Carvalhos e de Avintes, assim como pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de São João, no Porto.

PUB

A GNR deslocou-se ao local.