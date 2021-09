Salomão Rodrigues Hoje às 18:51 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade em consequência de um atropelamento, na tarde desta terça-feira, em Santa Maria de Lamas, Feira.

Os dois homens, com cerca de 30 anos, atravessavam a Travessa do Bairro da Mata quando foram repentinamente colhidos por uma viatura ligeira que acabava de entrar nesta via, após cruzamento.

Foram assistidos no local pelos bombeiros de Lourosa e equipa da VMER da Feira. Depois de establizados foram transportados para o Hospital S. Sebastião, na Feira.