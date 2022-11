Dois jovens gravemente feridos em despiste em Santa Maria da Feira

Três jovens ficaram feridos, dois dos quais com gravidade, em consequência de um despiste, esta noite, em Santa Maria da Feira.

O acidente ocorreu na rua Professor Vicente Coelho, na freguesia de Travanca, com o condutor do veículo a perder o controlo do mesmo.

A viatura ligeira onde seguiam os três jovens com cerca de 20 anos e residentes em Souto, bateu em duas casas e num muro de uma outra habitação, onde ficou imobilizado.

PUB

A violência do embate fez com que o motor ficasse separado da estrutura do veículo ligeiro.

Os feridos foram assistidos no local pelos bombeiros da Feira e transportados para o Hospital S. Sebastião, na Feira, depois de estabilizados.

A GNR de Lamas e Lourosa tomaram conta da ocorrência.